وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، أن إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي شكلت 87 بالمئة من إجمالي الإيرادات، قد زادات بنسبة 7.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من 2022 بعد الرفع الكامل للقيود التي فرضت في أعقاب ظهور الجائحة، إضافة إلى النمو الطبيعي القوي للأنشطة التجارية والسياحية في دبي، وحققت "سالك" صافي ربح بلغ 275 مليون درهم (حوالي 75 مليون دولار) خلال الربع بهامش قدره 52.9 بالمئة.

وفيما يلي أبرز نتائج أعمال الشركة للربع الأول من 2023:

"سالك" تسجل أعلى إيرادات فصلية من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية في الربع الأول من 2023 منذ بدء التشغيل، حيث زادت بنسبة 8 بالمئة لتبلغ رقماً قياسياً قدره 454 مليون درهم، مساهمةً بنسبة 87 بالمئة في إجمالي الإيرادات

بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 113.6 مليوناً، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل قبل الجائحة، بفضل عودة النشاط الاقتصادي والسياحي الكامل وحركة التنقل المعتادة

زيادة عدد الحسابات النشطة وعدد المركبات المسجلة بنسبة 4 بالمئة و7 بالمئة على التوالي حيث بلغا 2.1 مليون حساب و3.9 مليون مركبة بنهاية الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح للربع الأول من 2023 بلغا 66.8 بالمئة و52.9 بالمئة على التوالي، ما يعكس نموذج الأعمال السلس وإطار الامتياز القوي لشركة "سالك"

"سالك" تحقق صافي ربح قوياً قدره 275 مليون درهم وتدفقاً نقدياً حراً قدره 325 مليون درهم في الربع الأول من 2023

وتعليقا على النتائج، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة، مطر الطاير، إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وجهودها المستمرة لجذب شرائح متنوعة من السكان، وقال: "بصفتها لاعباً رئيساً في اقتصاد دبي، تعتزم "سالك" مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد فرص جديدة لسكان وزوار إمارة دبي، مؤكداً أن "الشركة" أظهرت التزاماً راسخاً في تعزيز نمو سوق رأس المال، ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة على نطاق أوسع، وذلك من خلال الدور المحوري الذي لعبته "سالك" في برنامج الطروحات العامة في دبي من خلال إدراجها المهم في سبتمبر الماضي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، إبراهيم الحداد، "أظهرت النتائج المحققة قدرتنا على تحقيق النجاح المنشود، ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي، وزيادة استخدام نظام التعرفة المرورية، كما أن نموذج أعمالنا القوي ساهم بشكل قوي في نجاح الشركة، التي حققت أرباحاً ملحوظة في الربع الأول من 2023 بهامش قوي من الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 66.8 بالمئة، ما يعكس التزامنا بتقديم نتائج استثنائية لـ "سالك" وتحقيق أعلى قيمة ممكنة لمساهمينا".

كما أظهر البيان أن الشركة حققت أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 348 مليون درهم في الربع الأول من 2023، ما يعكس هامشاً قوياً بنسبة 66.8 بالمئة.

ومقارنة بالربع الأخير من 2022، جاءت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ثابتة إلى حد كبير رغم ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول، وذلك لعدم لتكرار دخل يتعلق بالتزام لم يعد مستحق تم عكسه في الربع الرابع من 2022 بقيمة 8 ملايين درهم.

وبلغ صافي ربح "سالك" 275 مليون درهم خلال الربع الأول، بانخفاض قدره 4.1 بالمئة عن الربع الأخير من 2022، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف التمويل وعدم تكرار الدخل من الالتزام الذي تم عكسه في فترة المقارنة. ووصل هامش صافي ربح "سالك" إلى 52.9 بالمئة خلال الربع الأول.