وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن صافي الأرباح قد ارتفعت بنحو 170 بالمئة إلى 236.4 مليون درهم (64.4 مليون دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بالمقارنة مع 88.2 مليون درهم سجلتها في نفس الفترة من 2022.

وارتفعت إيرادات "تبريد" في الربع الأول 2023، بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 464 مليون درهم، بالمقارنة مع إيرادات الربع المماثل من 2022 والتي بلغت 420 مليون درهم.

وقالت الشركة إن سبب هذا الارتفاع يعود بصورة أساسية إلى نمو في عدد توصيلات العملاء خلال الـ 12 شهرا الماضية وزيادة في حجم الاستهلاك، إذ تمت إضافة مزيد من العملاء والمشاريع الجديدة خلال الربع الأول بواقع 12 ألف طن تبريد في الإمارات وسلطنة عمان، مما ساهم في زيادة السعة الإجمالية للشركة إلى 1.276 مليون طن تبريد.

من ناحية أخرى، شهد شهر فبراير الماضي دخول صندوق الاستثمارات العامة في السعودية كشريك في "تبريد السعودية" بحصة 30 بالمئة.

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية في الربع الأول 2023: