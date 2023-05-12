وشهد إجمالي إيرادات الشركة زيادة قوية بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالربع الأول من 2022، مسجلاً 15.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، مواصلاً تحقيق معدلات نمو كبيرة بدعم من الأداء القوي للقطاعات الرئيسية مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، والأغذية، وخدمات المرافق، والخدمات.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "نركز في الربع الثاني على تطوير أعمال جديدة ونواصل تحسين عملياتنا التجارية من خلال اعتماد المزيد من أنظمة التكنولوجيا وإدراج حلول الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الأعمال المختلفة".

وأضاف أن تعزيز شركة ألفا ظبي، التابعة للشركة العالمية القابضة، لحصتها في شركة الدار العقارية منذ الربع الثاني من عام 2022، شكل عاملاً مساهماً رئيسياً في نمو العائدات في مجال العقارات، في حين أعطى الاستحواذ على "الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان" في أكتوبر 2022 زخماً ملحوظاً للخدمات المالية.

وقال : "أظهر الاقتصاد العالمي مع مطلع عام 2023 بعض المؤشرات الإيجابية مع تراجع معدلات التضخم وأسعار الطاقة عن مستويات الذروة. لقد أكدت نتائج الشركة العالمية القابضة في الربع الأول قدرتها على الوفاء بكامل وعودها وانعكاس مدى قوة أعمالنا في مواجهة ظروف السوق العالمية، رغم التباطؤ التي تشهده بعض الأسواق"..

ويظهر الوضع المالي القوي التي تتمتع به الشركة العالمية القابضة بميزانيتها العمومية المستقرة، حيث بلغ إجمالي أصول الشركة 217.4 مليار درهم، حتى 31 مارس 2023.

بينما ارتفع إجمالي القروض بنسبة 6.5 بالمئة بعد أن سجل 42.5 مليار درهم، وهذا يرجع بالأساس إلى الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في الأعمال الجديدة ونمو الأعمال القائمة. وقد أتاح هذا النهج للشركة توسيع عملياتها وترسيخ مكانتها في الأسواق الرئيسية.