وأغلق المؤشر الرئيسي بالسعودية على ارتفاع 0.9 بالمئة، مدعوما بصعود سهم بنك الرياض 4.1 بالمئة، وقفزة سهم شركة اتحاد اتصالات 4.5 بالمئة.

وأعلنت شركة موبايلي السعودية للاتصالات عن تسجيل أرباح فصلية بلغت بعد الزكاة والضرائب 465 مليون ريال (124 مليون دولار) ارتفاعا من 319 مليون ريال قبل عام.

كما زاد سهم مجموعة صافولا ليغلق مرتفعا 4.7 بالمئة بعد نشر النتائج الفصلية.

أما في دبي، فتراجع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة، متأثر بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.1 بالمئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي على تراجع 0.6 بالمئة، بفعل تراجع سهم العالمية القابضة 0.3 بالمئة، في وقت تستعد فيه الشركة لإعلان نتائجها للربع الأول.

ومحت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، المكاسب المبكرة خلال ساعات التداول الأميركية، إذ طغى الخلاف السياسي بشأن سقف الدين في الولايات المتحدة، على اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، مما أثار قلقا من ركود محتمل في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر القيادي بالبورصة المصرية 1.3 بالمئة وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة الحمراء بما في ذلك البنك التجاري الدولي الذي تراجع سهمه 1.1 بالمئة.