وقال أحد المصادر الثلاثة ومصدر مستقل بقطاع النفط إن الطلب الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية "بوتاش" جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات على مدار أسابيع.

وفي وقت سابق اليوم، ألغت شركة النفط النرويجية "دي.إن.أو" توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم بعد الوقف للصادرات الذي حدث منذ مارس والذي أجبر الشركة على وقف الإنتاج.

وقالت الشركة النرويجية في بيان، "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله".

بدورها، ألغت "جينيل إنرجي"، توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس.

وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كردستان العراق إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار.

وكانت تركيا قد أوقفت تدفق النفط عبر خط أنابيب كردستان - جيهان، بعد صدور حكم عن غرفة التجارة الدولية في 23 مارس ألزم تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد بسبب سماح أنقرة بضخ صادرت كردستان في الفترة من 2014 إلى 2018.

وردا على ذلك، أوقفت تركيا تدفق صادرات نفطية حجمها 450 ألف برميل يوميا.

وفي أبريل، توصلت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي بشمال البلاد إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال، لكن الصادرات بقيت متوقفة حتى الآن.