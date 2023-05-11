وقال بنك إنجلترا الذي جاء قراره متوافقا مع توقعات المحللين، إنه يستبعد ركود الاقتصاد البريطاني.

وكان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع الفائدة منذ ديسمبر 2021 اثنى عشر مرة حتى الآن، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

وحتى الآن فشل البنك المركزي البريطاني في السيطرة على وتيرة التضخم الذي لا يزال فوق 10 بالمئة والأعلى في غرب أوروبا.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من تحديات كبيرة مع ارتفاع التضخم وتراجع معدلات النمو، حيث تعتبر بريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تعد إلى أوضاع ما قبل انتشار وباء كورونا.