وقالت فودافون، إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لإي.آند (&e) سيظل في مجلس إدارتها طالما تحافظ إي.آند على حصتها الحالية البالغة 14.6 بالمئة وستكون قادرة على ترشيح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ثان إذا تجاوزت حصتها 20 بالمئة.

وذكرت إي.آند من قبل أنها منفتحة بخصوص زيادة حصتها في فودافون.

وقالت مارجريتا ديلا فالي الرئيسة التنفيذية الجديدة لفودافون إن التحالف الأوثق مع إي.آند سيفيد الشركتين وسيجلب خبرات اتصالات إضافية لمجلس إدارة فودافون.

وذكرت المجموعتان أنهما قد تطرحان خدمات رقمية مشتركة عابرة للحدود وحلولا لمنظمات في القطاع العام ومتعددة الجنسيات، كما ستدرسان مشتريات مشتركة وصياغة اتفاقيات تجوال أوثق والتعاون في مجال التكنولوجيا.

وعززت إي.آند، التي تعمل في 16 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حصتها في فودافون منذ أول استثمار لها في المجموعة في مايو 2022.

ومع تحقيق السهم لأداء ضعيف في السوق، تواجه ديلا فالي ضغوطا لإنعاش المجموعة التي لها عمليات في أنحاء أوروبا وأفريقيا، فضلا عن دفع عمليات الدعم التي قالت الشركة إنها ضرورية في أسواق رئيسية مثل بريطانيا وإيطاليا.