ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، الأحد، وينتهي في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء.

وسيكون هذا الإضراب الأحدث في موجة من الإضرابات تشهدها عدة دول أوروبية حيث تستنزف أزمة تكاليف المعيشة الدخل.

وقال اتحاد السكك الحديدية "إي.في.جي"، إن الإضراب الجديد "لا يمكن تجنبه"، بسبب البطء الشديد في تقدم المحادثات.

وعبرت شركة "دويتشه بان" عن استيائها من تلك الخطوة، واصفة إياها بأنها "غير متناسبة"، إذ أنها حاولت تلبية بعض مطالب الاتحاد كما أنها رفعت الأجور المقترحة.

يأتي هذا بعد إضراب العاملين في السكك الحديدية على مستوى البلاد في أبريل، والذي تسبب في شل حركة القطارات، كما أنه تزامن مع إضرابات في مطارات ألمانية أعلنها أعضاء من اتحاد آخر.

ويسعى الاتحاد، الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف موظف من بينهم 180 ألفا يعملون في "دويتشه بان"، إلى رفع الأجور 12 بالمئة، أو زيادتها 650 يورو (715 دولارا) على الأقل شهريا.

واقترحت "دويتشه بان"، زيادة عشرة بالمئة للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة، وثمانية بالمئة لأصحاب الأجور المرتفعة، مع تطبيق هذه الزيادات على مراحل.

وكانت بيانات التضخم المنسق في ألمانيا قد تباطأت،الخميس، إلى 7.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل مقارنة بـ 7.8 بالمئة لشهر مارس، وذلك حسب بيانات مكتب الاحصاءات الاتحادي الألماني.

كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الشهري بشكل قوي إلى 0.6 بالمئة مقارنة بارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة في مارس.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، قد أكد في تصريحات سابقة أن معدل التضخم في ألمانيا قد تجاوز مرحلة الذروة، وأنه من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا مع تراجع زيادات أسعار الطاقة.