وقالت "أدنوك للحفر" في بيان، إنها حققت إيرادات بلغت 2.63 مليار درهم (حوالي 716.1 مليون دولار) في الربع الأول 2023، وبنسبة ارتفاع 19 بالمئة، بالمقارنة مع 601 مليون دولار كانت قد حققتها خلال نفس الفترة قبل عام.

وأرجعت "أدنوك للحفر" النمو في الإيرادات بدعم من جميع قطاعات أعمالها مدفوعا بقطاعي الحفارات البحرية ذاتية الرفع وخدمات حقول النفط اللذين حققا على التوالي ارتفاعا بنسبة 28 بالمئة و43 بالمئة.

حققت الشركة نموا في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلك والإطفاء، بلغت نسبته 19 بالمئة لتصل إلى 1.22 مليار درهم (نحو 333 مليون دولار).

وأوضحت أنها سجلت ارتفاعا في الأرباح الصافية بـ25 بالمئة، لتصل إلى 804 مليون درهم (حوالي 219 مليون دولار)، مقابل 175 مليون دولار خلال نفس الفترة قبل عام وبنسبة ارتفاع حوالي 25 بالمئة.

وعلى أساس فصلي، تراجعت إيرادات الربع الأول للعام الحالي بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع إيرادات الربع الأخير لعام 2022، بسبب انخفاض الأثر الناجم عن سداد مطالبات ارتفاع التكلفة مما أدى إلى نزول تدريجي في معدلات الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6 بالمئة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر عبدالرحمن الصيعري، إن نتائج الشركة القوية تعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة الأرباح اعتمادا على تسريع توسعة أسطول أدنوك للحفر.

وأضاف "ستواصل الشركة التركيز على تحقيق التميز في عملياتها التشغيلية، والاستدامة، والاستفادة من مكانتها المتميزة في السوق مع الاستمرار في تطوير وتوسعة أعمالها لتحقيق توجيهاتها الاستشرافية لعام 2023.

"أدنوك للحفر" هي شركة مملوكة بنسبة 84 بالمئة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، فيما تمتلك شركة بيكر هيوز الأميركية حصة 5 بالمئة فيها.

وتعود ملكية 11 بالمئة من أسهمها لمستثمرين آخرين من المؤسسات والأفراد وهي النسبة التي طرحتها الشركة الأم للاكتتاب العام قبل إدراج السهم في بورصة أبوظبي في أكتوبر 2021.

يذكر أن شركة "أدنوك للحفر" كانت قد حققت، في عامها الأول في سوق أبوظبي المالي، صافي أرباح استثنائية خلال 2022 وصل إلى 2.95 مليار درهم (802 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت ارتفاعاً قوياً في إيراداتها خلال العام الماضي لتصل إلى 9.82 مليار درهم (2.67 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18بالمئة مقارنة بعام 2021.