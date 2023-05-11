تحركات الأسعار

انخفض خام برنت بواقع 1.03 دولار، أو بنسبة 1.3 بالمئة، إلى 76.41 دولار للبرميل عند التسوية.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 1.15 دولار، أو بنسبة 1.6 بالمئة، إلى 72.56 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين في أبريل وهو ما يثير احتمال أن يبقي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة.

وتأثر النفط بارتفاع أسعار الفائدة عالميا في الشهور الماضية وسط مخاوف من حدوث ركود.

وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة "انفراستركتشر كابيتال مانجمنت": "تنخفض أسعار النفط بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي والأزمة المصرفية والتراجع الموسمي المعتاد خلال الربيع مع اعتدال الطلب على الطاقة".

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو، وفقا بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات 900 ألف برميل يوميا.

وتضافر الارتفاع المفاجئ للمخزونات الأميركية مع تراجع واردات الخام وانخفاض نمو الصادرات الصينية في أبريل في تأجيج مخاوف الطلب العالمي على النفط.