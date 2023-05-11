وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل 4.9 بالمئة في أبريل عن العام الماضي، مقارنة بزيادة متوقعة قدرها خمسة بالمئة، مما أثار الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأها قبل أكثر من عام. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل بنسبة 0.4 بالمئة بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في مارس.

ودعمت بيانات التضخم الأقل من المتوقع المؤشر ناسداك المجمع ليرتفع 1.17 بالمئة إلى أعلى مستوى اليوم في أكثر من ثمانية أشهر.

وقد ساعد ناسداك على الصعود ارتفاع أسهم ألفابت بعد أن استخدمت الشركة مزيدا من أدوات الذكاء الاصطناعي في منتجها الرئيسي للبحث كرد على منافستها مايكروسوفت.

تحركات الأسهم

بحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 17.93 نقطة أو 0.44 بالمئة ليغلق عند 4137.10 نقطة، كما ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 124.68 نقطة أو 1.04 بالمئة إلى 12304.23 نقطة.

وفي المقابل، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 33.45 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 33528.36 نقطة.