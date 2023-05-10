وأضاف المصعبي في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الشركة تقوم، من خلال الاكتتاب، بتعزيز رأس المال في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعزز أيضا التدفقات المالية من الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب خلق سيولة لتحقيق استراتيجية النمو للشركة.

وأوضح: "الشركة رأت أن يكون لديها توزيعات أرباح سنوية بما يعادل 260 مليون دولار على مستوى سنوي لعام 2023، كما ستقوم "أدنوك للإمداد والخدمات" بتوزيع 65 مليون دولار كأرباح عن الربع الثاني من 2023، وسيتم توزيعها في شهر أكتوبر من العام الجاري"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح بقيمة 130 مليون دولار عن النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بحلول شهر أبريل من العام 2024.

ولدى الشركة سياسة تهدف لزيادة نسبة الأرباح للسهم بحوالي 5 بالمئة سنويا، بحسب المصعبي، وذلك في المدى المتوسط، مضيفا أن توزيعات الأرباح تخضع لمستوى الشركة المالي، ومشروعاتها الاستراتيجية، وتقلبات السوق.

وأعلنت "أدنوك"، الإماراتية، عن نيتها طرح حصة أقلية تمثل نسبة 15 بالمئة من أسهم "أدنوك للإمداد والخدمات" بي أل سي ("أدنوك للإمداد والخدمات")، الشركة العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 16 مايو 2023، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة والاعتبارات الأخرى، بحسب بيان رسمي، اطلع عليه موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية.

وتمتلك "أدنوك للإمداد والخدمات" سجل حافل في تحقيق النمو على المستويين المحلي والدولي وتحقيق التميز التشغيلي وضبط التكاليف بصورة فعالة، مما مكنها من تحقيق أرباح كبيرة ونتائج مالية قوية.