وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أعلنت وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما جاء وفق التوقعات.

لكن التضخم الأساسي ظل قويا. وفي 12 شهرا حتى أبريل، زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه 5.6 بالمئة في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2035.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1410 بتوقيت غرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2042.70 دولار للأونصة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم تضعف جاذبيته في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.

وقال بعض المحللين إن الذهب قد يحاول مرة أخرى أن يسجل ارتفاعات قياسية بالنظر إلى استمرار المخاوف الاقتصادية بما في ذلك قلق من التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة مع استمرار المحادثات حول رفع سقف الدين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تغيرا طفيفا لتصل إلى 25.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1107.94 دولار وزاد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1618.26 دولار.