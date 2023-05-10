وذكر معهد الإحصاء التركي أن الناتج انخفض بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي.

وبالنظر للقطاعات الفرعية للصناعة خلال مارس، ارتفع مؤشر قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.1 بالمئة، وارتفع مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.2 بالمئة.

وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية قد انتهت في نهاية مارس الماضي من عمليات إحصاء خسائر البنية التحتية والفوقية والمعدات المستخدمة في قطاع الصناعة بمناطق الزلزالين.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك إن خسائر القطاع في المناطق المنكوبة جراء الزلزالين تقدر بنحو 9 مليارات دولار، أقل من الخسائر الحقيقية التي قد تكون أكبر.

وتشكل صناعة الصلب أكثر المجالات تضررا من الزلزال، حيث من المرجح أن تبقى المصانع في جنوب البلاد مغلقة، مع توقف خطوط الإنتاج في وقت يحاول العمال فيه التعايش مع تداعيات هذه الأزمة.