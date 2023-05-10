وقال أندرو بريم المدير العام لأوبر في بريطانيا لصحيفة فايننشال تايمز الأربعاء إن هذه الخطوة "هي الأحدث والأكثر طموحا" ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع أعمالها الأساسية لحجز الرحلات.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن الشركة التي توفر بالفعل حجوزات لتذاكر القطارات والحافلات في المملكة المتحدة بدأت طرح الخدمة الجديدة لعملائها في بريطانيا وتعتزم التوسع في الأسابيع المقبلة.

وأضاف التقرير أن أوبر دخلت في شراكة مع هوبر لحجوزات السفر لبيع تذاكر رحلات الطيران وستحصل أوبر على عمولة صغيرة عن كل عملية بيع.

وكانت أوبر كشفت هذا الشهر عن أرباح الربع الأول التي بلغت 761 مليون دولار بما يفوق توقعات المحللين، في إشارة على أن المستهلكين يواصلون إنفاق المزيد على الرحلات وتناول الطعام في الخارج برغم التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.