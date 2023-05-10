ووفقا لهذه الاتفاقية، ستتعاون "أدنوك" مع "بيكر هيوز" كشريك استراتيجي لدراسة وتجريب ونشر حلول مبتكرة من محفظة تقنيات "بيكر هيوز" لإنتاج الهيدروجين، بما في ذلك تقنيات الحد من الانبعاثات في مرحلة النمو الجديدة التي استثمرت فيها "بيكر هيوز" في انتاج الجرافين والانحلال الحراري للميثان ومجالات التحليل الكهربائي من الجيل التالي.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاقية الشراكة الاستراتيحية الموقعة بين الشركتين في نوفمبر 2022.

وتم توقيع الاتفاقية، اليوم، خلال "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" المنعقد في أبوظبي، والذي يشهد مشاركة ما يزيد على ألف من صانعي السياسات والمبتكرين والقادة الصناعيين العالميين بهدف دفع عجلة الحلول التكنولوجية للحد من الانبعاثات.

وبحسب بيان أدنوك، فإن اتفاقية الشراكة تستند إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خصصتها "أدنوك" لتطوير مجموعة من المشروعات لخفض الانبعاثات عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة بحلول عام 2030

ووفقا للاتفاقية، ستستفيد "أدنوك" من خبرة "بيكر هيوز" الواسعة في مجال الهيدروجين ومحفظتها الواسعة من التقنيات لاختبار وتطوير حلول لإنتاج الهيدروجين الأخضر والجرافين منخفض التكلفة واسعة النطاق، مما يساعد على الحد من الانبعاثات من العمليات. وسيشمل التعاون استكشاف ثلاث تقنيات جديدة استثمرت فيها "بيكر هيوز":

1- تجربة الجيل التالي من تقنيات المحلل الكهربائي من "نيميسيس" لاستكشاف إمكانية تركيب وتشغيل محلل كهربائي في "مركز أدنوك للابحاث والابتكار" في أبوظبي، للاستفادة من قدراته المتنامية في مجال تطوير التكنولوجيا.

2- اختبار ميداني لتقنية بلازما غاز الميثان من "ليفيديان" لالتقاط الكربون في شكل جرافين وهيدروجين عالي الجودة في مرافق شركة "أدنوك للغاز". سيتم اختبار الجرافين المنتج لحالات الاستخدام الصناعي من قبل باحثين من جامعة خليفة.

3- اختبار استخدام تقنية الانحلال الحراري للميثان من شركة "ايكونا باور" لإنتاج هيدروجين منخفض الانبعاثات.



