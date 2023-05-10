وعزت الشركة في بيانها للبورصة السعودية، الأربعاء، هذا الانخفاض في الأرباح إلى تراجع مبيعات الطاقة الكهربائية بقيمة 439 مليون ريال وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وأعباء التمويل مجتمعين بقيمة 1.2 مليار ريال.

وأضافت الشركة أن التغير في تكاليف الطاقة المشتراة والوقود، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يعكس تطبيق اتفاقيات تحويل الطاقة، واتفاقية إمداد الطاقة بالجملة، ونقل اتفاقيات إمدادات الوقود، من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك اعتباراً من يوليو 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنحو 72.4 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2022 الذي بلغ خلاله صافي الربح حوالي 1.7 مليار ريال.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح على أساس ربعي يرجع أيضا إلى موسمية المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وذكرت الشركة في بيانها أن صافي الخسارة العائدة للأسهم العادية للربع الأول من العام الجاري (بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بنحو 1.9 مليار ريال) سجلت نحو 1.4 مليار ريال، مقابل صافي خسارة 372 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

يذكر أن الحكومة السعودية تستقطع مبلغ 1.9 مليار ريال كل 3 أشهر من صافي دخل الشركة، بناء على اتفاق تم لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، البالغة 167.9 مليار ريال، إلى أداة مالية ثانوية ضمن حقوق الملكية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، بهامش ربحٍ سنوي يبلغ 4.5 بالمئة، يُستحق دفعه عندما يتقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.

وصدر في نوفمبر 2020 أمر ملكي بالموافقة على تسوية صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، في إطار توجُّه حكومي لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة.