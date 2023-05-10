كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الشهري بشكل قوي إلى 0.6 بالمئة مقارنة بارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة في مارس.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين المنسق، بيانات التضخم بشكل منسق مع دول الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، قد أكد في تصريحات سابقة أن معدل التضخم في ألمانيا قد تجاوز مرحلة الذروة، وأنه من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا مع تراجع زيادات أسعار الطاقة.

وقال هابيك إن التضخم في ألمانيا خلال أبريل وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر.

وأضاف أن هذا التباطؤ يعكس تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة، التي كانت المحرك الرئيسي للتضخم في الأشهر الماضية، وتوقع استمرار هذا الاتجاه الهبوطي للتضخم في الفترة المقبلة.

وتتوقع الحكومة الألمانية انخفاض معدل التضخم إلى 5.9 بالمئة في نهاية عام 2023، وإلى 2.7 بالمئة في نهاية عام 2024.

وكانت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، قد شددت الثلاثاء، على أن زخم التضخم لا يزال مرتفعا لجميع المكونات باستثناء الطاقة.

وقالت "إنه لا يوجد شك على أن المركزي الأوروبي سيتعين عليه اتخاذ تدابير إضافية لإعادة التضخم إلى الهدف 2 بالمئة، حيث أن التضخم بمنطقة اليورو قد بدأ في الانخفاض، ولكن أثبت التضخم الأساسي أنه مترسخ وثابت".

وحثت شنابل صانعي السياسة على التصرف بقوة لإعادة التضخم المرتفع تحت السيطرة، محذّرة من التراجع عند أول إشارة بأنَّ ضغوط ارتفاع الأسعار قد تنحسر.