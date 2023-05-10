وارتفعت إيرادات الشركة من عقود العملاء لتسجل 122.1 مليون درهم (33.3 مليون دولار) خلال الفترة، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل التحسن في أداء الشركات التابعة للمجموعة والزخم الإيجابي في سوق العقارات في الإمارات.

وتمكنت الشركة، بحسب بيان، الأربعاء، من خفض النفقات الإدارية والعامة بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 16.6 مليون درهم (4.5 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2023.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 335 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 19.8 مليون درهم (5.4 مليون دولار) في نفس الفترة.

وأعلنت الاتحاد العقارية عن حجم ونسبة الخسائر المتراكمة لديها، حيث بلغت 2.9 مليار درهم (786 مليون دولار) تشكل 67.3 بالمئة من رأسمالها البالغ 4.3 مليار درهم (مليار و168 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيانها إن الأسباب الرئيسية وراء هذه الخسائر المتراكمة هي:

خسارة في القيمة العادلة تتعلق باستثمارات عقارية مسجلة في السنة المالية 2017.

خسارة في القيمة العادلة والمتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة في السنة المالية 2021.

خسارة من استبعاد شركة زميلة بقيمة 250 مليون درهم (68 مليون دولار) مسجلة في السنة المالية 2020.

خسائر وانخفاض قيمة الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 337 مليون درهم (91.7 مليون دولار).

بيع أصول لأطراف ذات علاقة مما أدى إلى خسائر بلغت 62 مليون درهم (16.8 مليون دولار) لعام 2020 و45.5 مليون درهم (12.4 مليون دولار) في عام 2021.

مخصصات بقيمة 90.5 مليون درهم (24.6 مليون دولار) مقابل دفعات مقدمة لمقاولين في عام 2021.

ولمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت الاتحاد العقارية إنها ستقوم بالإجراءات التالية: