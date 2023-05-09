يتعلق الإعلان بـ150 طلبية مؤكدة مع خيار طلب 150 من الطائرات الجديدة ذات الكفاءة في استهلاك للوقود، ويمثل "أكبر طلبية من شركة إيرلندية لبضائع من تصنيع الولايات المتحدة"، على ما جاء في بيان لخطوط راين إير.

ويُفترض أن تُسلم الطائرات بين 2027 و2033، بينما تتفاوض خطوط الطيران عادة على خصومات كبيرة على الأسعار وخصوصا لطلبيات كبرى.

وقالت شركة الطيران ومقرها في دبلن، إن الاتفاق سيكون رهنا بموافقة المساهمين خلال الاجتماع العام السنوي في سبتمبر، نظرا لحجم الصفقة.

وأضافت راين إير أن الطائرات الجديدة ذات الـ228 مقعدا، إضافة إلى حملة توظيف كبرى، ستساهم في ارتفاع أعداد الركاب.

تسعى الشركة لتحقيق زيادة بنسبة 80 بالمئة في العدد السنوي للركاب وصولا إلى 300 مليون مسافر بحلول 2034، مقارنة بعام 2023.

وتعتزم توظيف أكثر من عشرة آلاف من افراد طواقم الجو والمهندسين والطيارين لبلوغ هدفها.

وقال المدير التنفيذي للشركة مايكل أوليري "يسر راين اير التوقيع على طلبية الطائرات القياسية هذه".

واضاف "بالإضافة إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات وحركة السفر في أنحاء أوروبا، نتوقع أن تؤدي هذه الطائرات الجديدة الأكبر حجما والأكثر كفاءة ومراعاة للبيئة، إلى توفير مزيد من التكاليف ما سينعكس على الركاب في أسعار تذاكر طيران أقل كلفة".