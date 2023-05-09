وأضاف الوزير الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على هامش المؤتمر العالمي للمرافق إنه قلق بخصوص نقص المعروض مستقبلا بسبب قلة الاستثمارات.

وقال: "لست قلقا لهذه الدرجة بخصوص المدى القريب للغاية، أعتقد يمكننا تحقيق التوازن بين العرض والطلب. أنا أكثر قلقا بخصوص مستويات الاستثمار اللازمة في المستقبل".

وفي خطوة مفاجئة في مطلع أبريل، أعلنت السعودية والإمارات وأعضاء آخرون بتحالف أوبك+ تخفيضات إضافية للإنتاج قدرها حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

وساهم الإعلان في دفع أسعار النفط للارتفاع بشدة لكن تلك المكاسب تبددت بفعل قلق المستثمرين من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبلغت أسعار خام برنت أكثر قليلا من 76 دولارا للبرميل، الثلاثاء، وهو مستوى أقل كثيرا عن مستوى 87.49 دولار للبرميل الذي سجله في 12 أبريل.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+ المكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا في فيينا في الرابع من يونيو لتحديد خطوته التالية.