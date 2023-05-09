وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن الإيرادات الفصلية قد ارتفعت بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 2.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 2.2 مليار ريال كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت "زين السعودية" في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" القفزة الكبيرة في أرباح الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

زيادة في صافي الإيرادات بمبلغ 244 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 11 بالمئة عن إيرادات الربع الأول من العام 2022، وتعود هذه الزيادة الى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، و خدمات الجيل الخامس بالإضافة إلى النمو في ايرادات شركة "تمام للتمويل".

ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 6.9 بالمئة ، على الرغم من ذلك فقد ارتفع اجمالي الربح بمبلغ 179 مليون ريال سعودي وبنسبة بلغت 14.5%.

ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 195 مليون ريال سعودي، بينما انخفض الإطفاء والاستهلاك بمبلغ 16 مليون ريال سعودي.

ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 50 مليون ريال سعودي ويعود ذلك الى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور).

صافي مكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج إلى شركة لتيس الذهبية (GLI) في الربع الأول من عام 2023 بلغ 532 مليون ريال سعودي، باستثناء أي زيادة مرتبطة بالزكاة.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 10357 مليون ريال، مقابل 9238 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 557 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 198 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 244 مليون ريال للربع السابق.