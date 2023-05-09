وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13,4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 65.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت برجيل القابضة إنه على الرغم من ارتفاع تكاليف فريق العمل بسبب الخطة الاستراتيجية لاستقدام أطباء متخصصين والاستثمار في أحدث المرافق، ظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للمجموعة مستقرة عند 22,3 بالمئة.

وشهد صافي الربح في الربع الأول من العام 2023 نمواً على أساس سنوي بنسبة بلغت 43,4 بالمئة ليصل إلى 33 مليون دولار، بفضل ارتفاع الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل بعد خفض الديون.

وشكلت إيرادات قطاع المستشفيات 88,3 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة في هذه الفترة، كما ارتفعت إيرادات قطاعي المستشفيات والمراكز الطبية بنسبة 10,9 بالمئة و24,8 بالمئة على التوالي، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لقطاع المستشفيات بنسبة 21,7 بالمئة لتصل إلى 58.7 مليون دولار، مدفوعة بزيادة أعداد المرضى وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

كما تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات بشكل طفيف ليصل إلى 22,5 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بـ 20,5 بالمئة في الربع الأول من العام 2022.

وشهد قطاع المراكز الطبية ارتفاعا بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 43,5 بالمئة لتصل إلى 8.3 مليون دولار، مع نمو الإيرادات بنسبة 24,8 بالمئة لتصل إلى 29.1 مليون دولار، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 24,7 بالمئة في الربع الأول من العام 2022 إلى 28,4 بالمئة في الربع الأول من العام 2023.

وفيما يتعلق بنظرتها المستقبلية، قالت الشركة أنها ستستمر بالتوسع في السعودية بمن خلال مشروع مشترك مع شركة "لجام للرياضة"، كما تخطط لإضافة أكثر من 120 سريرا جديدا للمرضى الداخليين وخمسة مراكز طبية جديدة في جميع أنحاء الإمارات، كما تسعى برجيل حالياً إلى البحث عن فرص دولية لتقديم خدمات إدارة وعمليات منشآت الرعاية الصحية.