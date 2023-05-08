وقال فادي رياض، كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابكس دوت كوم إن سوق الأسهم في أبوظبي تعرضت لضغوط مع استمرار انشغال المتعاملين بالتفكير فيما إن كانوا سيحققون مكاسب بعد التعافي المتواضع في أبريل.

وأضاف "بينما تركت المحفزات المحدودة السوق دون دعم واضح، ربما يساعد التعافي القوي في أسعار النفط في الحد من الخسائر، بل وفي دفع السوق إلى اتجاه إيجابي".

وارتفعت أسعار النفط، المحفز للأسواق المالية الخليجية، ثلاثة بالمئة تقريبا، الاثنين، مع تلاشي مخاوف الركود في الولايات المتحدة وتبنى متعاملين وجهة نظر مفادها أن انخفاض أسعار النفط الخام كان مبالغا فيه بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

أداء الأسواق

في المنطقة الحمراء، تراجعت المؤشرات التالية:

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع 0.15 بالمئة إلى 9,691 نقطة

مؤشر الكويت الأول تراجع بنسبة 0.68 بالمئة إلى 7,725 نقطة

مؤشر السوق السعودي تراجع 0.09 بالمئة إلى 11,256 نقطة

مؤشر بورصة مسقط تراجع 0.78 بالمئة إلى 4,680 نقطة

مؤشر سوق دبي للأوراق المالية استقر في نهاية التعاملات عند 3,582 نقطة

وفي المنطقة الخضراء، ارتفعت المؤشرات التالية:

مؤشر بورصة قطر ارتفع 0.4 بالمئة إلى 10,715 نقطة

مؤشر بورصة البحرين ارتفع 0.71 بالمئة إلى 1,913 نقطة

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر EGX30 المصري 2.37 بالمئة إلى 17,642 نقطة، منهيا خسائر لخمس جلسات متتالية.