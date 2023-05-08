وأعلنت سكودا، وهي إحدى شركات مجموعة فولكس فاغن، في وقت سابق أن عمليات التسليم على مستوى العالم زادت في هذه الفترة 12.6 بالمئة. وقالت الشركة إنها شهدت استدامة في الطلب وإن ارتفاع المبيعات بجنوب وغرب أوروبا أدى إلى زيادة عمليات التسليم.

وتتطلع سكودا إلى التعافي هذا العام من نقص قطع الغيار الذي أثر على عمليات التسليم وفترات الانتظار في السنوات الثلاث الماضية.

وقالت الشركة "بعد التأثيرات الخارجية الأخيرة، التي أثرت سلبا على النتائج المالية للشركة، تمكنت سكودا أوتو من عكس هذا الاتجاه والعودة إلى المسار الصحيح".

وأضافت أن عمليات تسليم السيارة (سكودا إنياك) الكهربائية زادت 40.7 بالمئة في هذه الفترة.