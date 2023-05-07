تحركات الأسهم

صعد المؤشر السعودي بنسبة 1.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم البنك السعودي البريطاني ستة بالمئة، مسجلا أكبر مكاسبه خلال الجلسة منذ ديسمبر 2021، بعد ارتفاع حاد في أرباحه للربع الأول.

وأعلن البنك أرباحا صافية فصلية قدرها 1.77 مليار ريال (471.99 مليون دولار) ارتفاعا من مليار ريال قبل عام.

ومن بين الرابحين الآخرين سهم عملاق النفط أرامكو السعودية الذي صعد اثنين بالمئة.

ونما اقتصاد السعودية بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، وفقا لتقديرات حكومية أولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نُشرت الأحد.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بنسبة 0.4 بالمئة، مسجلا خسائر للجلسة الخامسة على التوالي مع هبوط سهم الشرقية للدخان 1.8 بالمئة.

وخفضت وكالة فيتش أمس السبت التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.