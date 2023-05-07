وجاء ذلك خلال الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي الباكستاني الصيني الذي انعقد، السبت، في إسلام آباد على مستوى الوفود بقيادة وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، ونظيره الصيني تشين جانج، الذي يزور باكستان حالياً.

وأوضح زرداري في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصيني عقب الاجتماع، أن الجانبين بحثا بالتفصيل العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتجري باكستان وصندوق النقد الدولي مناقشات بشأن السياسة المالية في إطار المراجعة منذ فبراير الماضي، بهدف إتاحة تمويل متعثر بقيمة 1.1 مليار دولار كان من المفترض صرفه في نوفمبر ضمن برنامج بقيمة 6.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2019.

وتسببت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ارتفاع التضخم لأعلى مستوى على الإطلاق عن 36.4 بالمئة في أبريل.

وقامت الصين بتجديد قروضها لباكستان، أو أعادت تمويلها.

ويستهدف البرنامج الحالي للصندوق صرف 1.4 مليار دولار إضافية لباكستان بحلول نهاية يونيو.