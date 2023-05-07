وتأمل الشركة الحكومية، التي سجلت خسائر متتالية على مدى سنوات، أن تغير صفقة كبيرة لشراء طائرات أعلنتها في 2022 مع إيرباص من مسارها الحالي وأن تصل بها لتحقيق أرباح في 2025 والتوسع للوصول إلى وجهات جديدة.

وسجلت الشركة خسائر صافية قدرها 55 مليون دينار (180.26 مليون دولار) في سنة 2022 مقارنة بخسائر قدرها 107 ملايين دينار (349.3 مليون دولار) في 2019.

وقال عيسى الحداد مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الخطوط الجوية الكويتية: "الأوضاع في تحسن مستمر، الطلب عالي جدا، والتحدي هو كيف نواكب متطلبات السوق الحالية".

وأضاف: "سياستنا هي تحسين الإيرادات وتقليل المصروفات للوصول إلى نقطة التعادل، متفائل جدا، وأرجو أن تكون النتائج أفضل في المرحلة القادمة"، بحسب رويترز.

وأشار الحداد إلى أن التأثير الكبير لأسعار النفط على الشركة كان عندما بلغ سعر برميل النفط 120 دولارا لكنه انخفض حاليا إلى نحو 75 دولار، معتبرا أن سياسة الشركة هي تقليل كلفة الوقود بقدر الإمكان.

وارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي 115 بالمئة مقارنة بعام 2021 وزادت بنسبة 10 بالمئة عن 2019 قبل بدء الجائحة التي عصفت بشركات الطيران.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية في 2022 أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وشملت الطلبية الجديدة شراء تسع طائرات "إيرباص إيه320 نيو"، وست طائرات من طراز "إيه321 نيو"، وثلاث طائرات من طراز "إيه321 نيو ال.آر"، وأربع طائرات "إيه330-800 نيو"، وسبع طائرات "إيه330-900 نيو"، وطائرتين "إيه350-900".

وجاء التعديل في حينها لمنح الشركة المزيد من المرونة عبر زيادة عدد الطائرات نحيفة البدن بالإضافة لتوفير نحو 200 مليون دولار.