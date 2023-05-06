وقال صديقي في ندوة صحفية على هامش الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس إن هناك مبادرات حكومية لضمان استقرار الأسعار، مضيفا أن "التوازن بين السياسة الزراعية والغذائية هو إشكالية العالم اليوم، وليس المغرب فقط".

وأكد أن الحكومة تسعى لضمان توافر المنتجات الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل والحبوب، موضحا أن العقبة الأساسية هي نقص المياه بسبب الجفاف.

وقال: "العائق الكبير هو الماء في ظل الجفاف الذي عاشه المغرب العام الماضي ويمتد إلى العام الحالي".

ومضى قائلا: "نستغل أية قطرة ماء نتوفر عليها لكي ننتج ما هو موجود حاليا".

ويقول خبراء إن المغرب يعاني من شح مائي شديد في ظل أسوأ جفاف تتعرض له البلاد منذ أربعة عقود.

وبلغت أسعار الخضروات والفواكه في الأسابيع القليلة الماضية مستويات قياسية، مما أسهم في زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، ودفع الحكومة إلى تقليص صادرات بعض المنتجات لخفض أسعارها في السوق المحلية.

وأضاف الوزير: "الزراعات الموجهة للتصدير كالبطيخ والفراولة والأفوكادو، والمتهمة بأنها تستهلك كميات كبيرة من المياه لا تدعمها الوزارة وليس لها آلية لمنعها".

وأضاف أن المغرب "كان دائما يصدر هذه المنتجات" لكن المشكلة ظهرت بوضوح هذا العام بسبب زيادة شديدة في الطلب العالمي.

وسجل معدل التضخم في الربع الأول من العام الحالي 9.4 بالمئة، مقابل أربعة بالمئة خلال نفس الفترة من 2022.

وبينما تقول الحكومة إن التضخم مستورد بسبب ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، قالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق إن التضخم محلي أيضا بسبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.