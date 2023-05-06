وقال مجلس الذهب العالمي، الجمعة، إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر، تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، إذ قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية، والمستهلكين الصينيين، بانخفاض في شراء المستثمرين.

وذكر المجلس، في أحدث تقاريره الفصلية، عن اتجاهات الطلب، أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا، بانخفاض 13 بالمئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

كما أظهر التقرير، أن الطلب في الهند على الذهب في الربع الأول، انخفض بنسبة 17 بالمئة إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، ومن المرجح أن يظل ضعيفًا حتى الربع الثالث، بسبب ارتفاع الأسعار القياسي.

تحركات الأسعار

خلال أسبوع، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.35 بالمئة، لتصل إلى 2016.79 دولار للأونصة.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد تراجعت بقوة في تداولات الجمعة وبنسبة بلغت 1.63 بالمئة.

كما تراجعت الفضة بتداولات الجمعة بنسبة 1.47 بالمئة إلى 25.66 دولار للأونصة، إلا أن المعدن النفيس سجل ارتفاعا بنسبة 2.44 بالمئة في أسبوع.