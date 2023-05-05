وارتفعت قيمة أسهم عملاق التكنولوجيا، آبل، بنسبة 4.82 بالمئة، وذلك بحلول الساعة 17:52 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى 173.81 دولار.

تحركات الأسهم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت" بشكل جماعي، إذ صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.36 بالمئة، ليصل إلى مستوى 33574.4 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.64 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4127.99 نقطة.

وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 12211.73 نقطة.

وصعدت أسهم قطاع البنوك بقوة خلال تداولات "وول ستريت"، إذ ارتفعت أسهم بنك "ويسترن ألايانس" بنحو 50 بالمئة، ليصل إلى مستوى 27.27 دولار للسهم، كما ارتفعت أسهم بنك "باكويست" بأكثر من 86 بالمئة خلال الجلسة، ليصل إلى مستوى 5.9 دولار للسهم، قبل أن يقلص أرباحه.