تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 1.1 بالمئة مع تصدر مؤشر قطاع النفط والغاز الرابحين بصعوده 2.7 بالمئة بعد صعود أسعار الخام.

ولكن تراجع أسعار النفط معظم فترات الأسبوع أدى لتسجيل أسهم شركات الطاقة أسوأ أداء لها في سبعة أسابيع.

وانخفض المؤشر ستوكس القياسي بنسبة 0.3 بالمئة على أساس أسبوعي في ثاني تراجع أسبوعي لكنه لا يزال أقل من هبوط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الذي خسر 1.2 بالمئة.

وارتفع سهم "إتش.إس.بي.سي" 2.7 بالمئة معززا المؤشر الرئيسي بعدما نجح البنك في التغلب على محاولة لتقسيمه وفصل وحدته الرابحة للأنشطة في آسيا خلال اجتماع مستثمريه السنوي في برمنجهام بإنجلترا لكنه لا يزال يواجه تمردا بسبب مجلس الإدارة ورواتب كبار مديريه.

وقفزت أسهم شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة أديداس 8.9 بالمئة بعدما أعلنت نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول من العام.

وكانت أسهم الشركات الإعلامية أكبر الخاسرين خلال الأسبوع حيث هبط مؤشرها 5.8 بالمئة مسجلا أسوأ أداء أسبوعي خلال أكثر من ثلاث سنوات. وارتفع مؤشر شركات الأغذية والمشروبات 1.2 بالمئة ليتصدر الرابحين على أساس أسبوعي.