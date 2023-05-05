وترفع هذه الصفقة، إجمالي حصة شركة الإمارات الدولية للاستثمار، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 47 بالمئة.

وتمتلك شركة الإمارات الدولية للاستثمار، استثمارات في عدة قطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، والاستثمار العقاري، والضيافة، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الغذاء والزراعة.

شركة "مبادلة" قالت في بيان، إن هذه الصفقة تتماشى مع نهجها في إدارة أصول محفظتها بشكل نشط، وتنسجم مع استراتيجيتها لخلق قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، كما تواصل الشركة التزامها تجاه القطاع المصرفي في دولة الإمارات، كأحد أكبر المستثمرين في القطاع.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي، وقد أعلن عن تسجيل نمو في صافي الربح، خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة 54 بالمئة، ليصل إلى 300 مليون دولار.

وسجل المصرف، عائدات قياسية بلغت 540 مليون دولار لنفس الفترة، بنمو نسبته 45 بالمئة على أساس سنوي.

ويعزى هذا، إلى نمو قدره 81 بالمئة في الدخل من تمويل المتعاملين والذي وصل إلى 380 مليون دولار، وذلك نتيجة النمو في عمليات تمويل العملاء، وارتفاع هوامش الربح.

كما حقق المصرف، عائداً قياسياً على حقوق الملكية بنسبة 23.4 بالمئة، ويواصل المصرف، الذي تتوافق تعاملاته مع أحكام الشريعة الإسلامية، جذب العملاء واستقطابهم، حيث انضم لقائمة عملاء المصرف 46 ألف عميل جديد، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.