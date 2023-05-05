تصريحات لافروف، جاءت بعد أن أوقفت الهند وروسيا، جهود تسوية التجارة الثنائية بالروبية، بعد مفاوضات لأشهر فشلت في إقناع موسكو، بالاحتفاظ بالروبية في خزائنها، حسبما أفادت رويترز، الخميس، نقلا عن اثنين من المسؤولين بالحكومة الهندية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بالهند، "بالنسبة للروبية، فهذه مشكلة لأن هناك مليارات الروبيات المتراكمة في حسابات في البنوك الهندية ونحن بحاجة إلى استخدام هذه الأموال".

وأضاف "لذلك، يجب تحويل الروبيات إلى عملات أخرى. وتجري مناقشة هذا الأمر".

وبدأت الهند، البحث عن آلية تسوية بالروبية مع روسيا، بعد فترة وجيزة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، ولكن لم يُعلن عن إتمام أي صفقات بها.

ومع وجود فجوة تجارية كبيرة لصالح روسيا، تعتقد موسكو أنه سيكون لديها فائضا سنويا من الروبية يزيد عن 40 مليار دولار إذا تم وضع إقرار مثل هذه الآلية، وفقًا لمسؤول حكومي هندي رفض الإفصاح عن اسمه لرويترز.

العملة الهندية ليست قابلة للتحويل مباشرة، كما تبلغ حصة الهند من الصادرات العالمية للسلع حوالي 2 بالمئة فقط، وهذه العوامل تقلل من حاجة الدول الأخرى للاحتفاظ بالروبية.

وزادت واردات الهند من السلع الأولية من روسيا منذ منذ فبراير من العام الماضي، إذ تقدم روسيا خصومات كبيرة على سلع أولية أساسية، خاصة الطاقة، فقد ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في شهر يناير، بزيادة نسبتها 9.2 بالمئة عن شهر ديسمبر، ليقفز إجمالي واردات الهند من روسيا إلى نحو أربعة أمثال ليبلغ 46.33 مليار دولار في العام المنتهي في 31 مارس.

وكان البلدان قد دخلا محادثات الشهر الماضي لبحث اتفاق للتجارة الحرة، فوزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشينكار، قال إن حكومته تدرس "اتفاقا مسبقا" بشأن معاهدة للتجارة، والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف، إنها ستضمن الاستثمار الثنائي بين البلدين.