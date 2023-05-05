ويترقب المستثمرون إعلان المزيد من البيانات الاقتصادية من بينها بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

توقعات مستقبلية

مجلس الذهب العالمي، قال الجمعة، إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر، تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، إذ قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية، والمستهلكين الصينيين، بانخفاض في شراء المستثمرين.

وذكر المجلس، في أحدث تقاريره الفصلية، عن اتجاهات الطلب، أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا، بانخفاض 13 بالمئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

كما أظهر التقرير، أن الطلب الهندي على الذهب في الربع الأول، انخفض بنسبة 17 بالمئة إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، ومن المرجح أن يظل ضعيفًا حتى الربع الثالث، بسبب ارتفاع الأسعار القياسي.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2040.10 دولار للأونصة، لكنه ارتفع أكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2048.60 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 25.91 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1038.52 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1450.59 دولار للأونصة.