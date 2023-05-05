وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07 بالمئة بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش، لكنه بالرغم من ذلك، يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وقادت أسهم البنوك والطاقة، المكاسب على المؤشر، وارتفعت 1.2 بالمئة و1.8 بالمئة على التوالي، في حين تراجعت أسهم التعدين 0.2 بالمئة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في أصغر زيادة خلال دورة رفع الفائدة، التي بدأت الصيف الماضي، مما رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 3.25 بالمئة، ولكن البنك أشار إلى أنه سيقدم على مزيد من التشديد في المستقبل.

وقفز سهم أديداس بأكثر من 7 بالمئة بالرغم من تسجيلها خسائر في الربع الأول، لكن هذه الخسائر والمبيعات جاءت أفضل من توقعات المحللين.

وفي الولايات المتحدة فاجأت أبل، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، المستثمرين بارتفاع مبيعات هواتف آيفون حتى مع التراجع في سوق الهواتف الذكية العالمي.

فقد ارتفعت مبيعات آيفون 1.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 51.33 مليار دولار، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 3.3 بالمئة إلى 48.9 مليار دولار، وفقا لرفينيتيف.