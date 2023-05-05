وتتجه أسعار الذهب لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية في قرابة شهرين، إذ عززت آمال وقف رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة ومخاوف القطاع المصرفي شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد من أصول الملاذ الآمن.

تراجع عمليات الشراء، في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، يمكن أن تؤدي إلى الحد من ارتفاع الأسعار الذي يشهده المعدن الأصفر حاليا، مع تداول السبائك بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كما يمكن أن يساعد انخفاض الطلب على واردات الذهب، أيضًا، في تضييق العجز التجاري للهند ودعم الروبية.

بيانات مجلس الذهب العالمي، أظهرت أن الطلب خلال الربع الأول، انخفض إلى 112.5 طن، مع تراجع الطلب على المجوهرات والاستثمار، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية، التي سجلت رقما قياسيا عند 61845 روبية (757.38 دولار) لكل 10 جرامات الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لعمليات مجلس الذهب العالمي في الهند، سوماسوندرام، "سيستمر ضعف الطلب خلال الربعين المقبلين"، و"يمكن أن ينتعش في الربع الأخير شريطة أن تهطل الأمطار الموسمية بشكل جيد."

عادة ما يؤدي هطول الأمطار الموسمية الجيدة، إلى زيادة إنتاج الحبوب الغذائية، وتحسين دخل المزارعين، فثلثا الطلب علىالذهب في الهند، عادة ما يأتي من المناطق الريفية، حيث المجوهرات هي مخزن تقليدي للثروة.

احتفلت الهند مؤخرًا بمهرجان "أكشايا تريتيا"، ثاني أكبر مهرجان لشراء الذهب بعد "داندراداس"، لكن الطلب خلال هذا المهرجان كان أضعف قليلاً من العام الماضي.

وقال سوماسوندرام، إن ارتفاع أسعار الذهب دفع بعض الناس إلى بيع مجوهراتهم القديمة وعملاتهم مما أدى إلى قفزة في المعروض من الذهب المستعمل، ففي الربع الثاني، قفزت إمدادات الذهب المستعمل، بنسبة 25 بالمئة عن العام الماضي إلى 34.8 طن، وهو أعلى مستوى في عامين ونصف، وفقًا للبيانات مجلس الذهب العالمي.

كما أكد الرئيس التنفيذي الإقليمي لعمليات مجلس الذهب العالمي في الهند، أن طلب الهند على الذهب في عام 2023 قد يتراوح بين 750 إلى 800 طن مقارنة بـ 774.1 طن في عام 2022.