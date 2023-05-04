وهبطت أسهم بنك "Pacwest" بأكثر من 42 بالمئة بحلول الساعة 18:55 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أنباء عن قيام البنك، والذي يقع في ولاية كاليفورنيا، بالإعلان عن تقييم خيارات استراتيجية تشمل البيع المحتمل، بحسب "سي إن بي سي".

كما خسر سهم بنك "ويسترن ألاينس" نحو 25 بالمئة من قيمته نتيجة مخاوف المستثمرين حول قطاع البنوك في أكبر اقتصاد بالعالم.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 330.6 نقطة أو بنسبة 0.99 بالمئة، ليصل إلى مستوى 33083.61 نقطة.

وانخفض كذلك المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 28.5 نقطة أو بنسبة 0.69 بالمئة إلى 4063.42 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بنحو 50 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة، ليصل إلى 11979 نقطة.

واختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على انخفاض، بعد أن خفف البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى المزيد من التشديد النقدي في المستقبل، في حين تراجعت أسهم شركة البناء السويدية سكانسكا جراء تراجع أرباحها بفعل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

أُغلق المؤشر "ستوكس 600" لعموم أوروبا على انخفاض 0.5 بالمئة، مقتربا من أدنى مستوياته في شهر التي سجلها في بداية الأسبوع.