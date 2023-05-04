وأبطأ المركزي الأوروبي من وتيرة رفع أسعار الفائدة اليوم الخميس وزادها بمقدار 25 نقطة أساس وهي أقل نسبة منذ أن بدء رفعها في الصيف الماضي.

ولم يفصح المركزي الأوروبي صراحة عن التزامه بالمزيد من عمليات رفع الفائدة وأبقى خياراته مفتوحة بشأن تحركاته في مواصلة المحاولات لكبح التضخم.

تحركات الأسعار

تراجع اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.35 بالمئة إلى 1.10260 دولار بعد تداولات لم يشهد خلالها تغيرا يذكر قبل قرار المركزي الأوروبي.

واستقر الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات عند 1.2566 دولار لكن في التعاملات الآسيوية كان قد وصل إلى 1.2595 دولار وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

ووصل الفرنك السويسري إلى 0.88215 مقابل الدولار وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2021 قبل أن يتراجع بعد ذلك.

وأبقت الأجواء الحذرة الين الياباني، وهو ملاذ آمن تقليدي في أثناء اضطرابات السوق، مدعوما بشكل جيد ووصل إلى 134.7 مقابل الدولار.

وتراجع الدولار 1.4 بالمئة مقابل الين أمس الأربعاء إذ تلقت العملة اليابانية، الحساسة لأسعار الفائدة، دعما من تراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية.