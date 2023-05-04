وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن العجز التجاري انكمش بنسبة 9.1 بالمئة إلى 64.2 مليار دولار.

وعُدّلت بيانات فبراير لتظهر اتساع الفجوة التجارية إلى 70.6 مليار دولار بدلا من 70.5 مليار دولار كما ورد سابقا.

وزادت الصادرات بنسبة 2.1 بالمئة إلى 256.2 مليار دولار.

كما زادت صادرات السلع 3.1 بالمئة إلى 174.3 مليار دولار.

وارتفعت صادرات النفط الخام 2.5 مليار دولار مما عزز الشحنات والإمدادات والمواد الصناعية.

وارتفعت كذلك صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات.

وزادت أيضا صادرات الخدمات 0.1 مليار دولار لتسجل مستوى قياسيا عند 81.8 مليار دولار مدفوعة بحركة السفر والنقل.

أما الواردات في الولايات المتحدة فقد تراجعت بنسبة 0.3 بالمئة إلى 320.4 مليار دولار مع انخفاض واردات السلع 0.5 بالمئة إلى 260.9 مليار دولار.