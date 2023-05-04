وزادت الطلبات المقدمة للمرة الأولى بواقع 13 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأحدث.

وظلت طلبات إعانة البطالة عند الحد الأقصى هذا العام من مدى يتراوح بين 194 ألفا و247 ألفا مما يعكس الزيادة في عمليات تسريح الموظفين عندما بدأ الأثر التراكمي لأسرع وتيرة رفع فائدة يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ الثمانينيات يظهر في قطاعات تتخطى الإسكان والتكنولوجيا.

وعلى الرغم من ذلك ظل سوق العمل قويا.

وذكر تقرير للحكومة يوم الثلاثاء أن هناك 1.6 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل في مارس وهو ما يزيد كثيرا عن مدى بين 1.0 و1.2 وظيفة يقول خبراء اقتصاد إنه متسق مع سوق عمل لا يساهم بشكل كبير في التضخم.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق بين خمسة بالمئة إلى 5.25 بالمئة الأربعاء، وأشار إلى أنه يحتمل أن يوقف سلسلة الزيادات على الرغم من بقائه متحيزا للتشديد النقدي.