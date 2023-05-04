وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية (ديستاتيس) أن ألمانيا صدرت سلعا بقيمة 129 مليار يورو في مارس، بانخفاض 5.2 بالمئة عن فبراير.

ويأتي هذا الانخفاض بعد شهرين متتاليين من النمو.

كما تراجعت الواردات خلال مارس بنسبة 6.4 بالمئة إلى 113 مليار يورو، ما أدى إلى فائض تجاري مقداره 16.7 مليار يورو على أساس شهري.

وانخفض الطلب على السلع الألمانية في كل القطاعات مع تراجع صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.2 بالمئة.

والأمر الأكثر إثارة للقلق انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهي سوق رئيسية لأوروبا، بنسبة 10.9 بالمئة.

وبشكل عام، انخفضت نسبة الصادرات الألمانية إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي 4 بالمئة.

ونشرت ألمانيا الجمعة الماضي بيانات رسمية تظهر نموا ثابتا في الربع الأول من العام رغم التوقعات بانتعاش طفيف.

وكان محلّلون قد حذّروا من أن تباطؤا في الولايات المتحدة قد يضر بأكبر اقتصاد في أوروبا.