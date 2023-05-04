وفي تصريحاته الثانية عن التضخم هذا العام، قال أوغلو إن المركزي التركي أبقي على توقعاته للتضخم عند 22.3 بالمئة لعام 2023، مضيفا أن استقرار ظروف الائتمان وسعر الصرف الأجنبي سيتيح تحسنا في التضخم.

وأضاف المحافظ أن البنك المركزي أبقى أيضا على توقعاته السنوية للتضخم لعام 2024 دون تغيير عند 8.8 بالمئة، وقال إن البنك يرى بأن أسعار الواردات المقومة بالليرة التركية، إلى جانب المسار المستقر للليرة التركية، كان لهما تأثير التوقعات بالخفض بمقدار 2.3 نقطة.

ومع ذلك، أدى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع تقديرات البنك بمقدار 1.5 نقطة، إضافة إلى مساهمة مسار الطلب المحلي الأقوى مما كان متوقعًا في ارتفاع التوقعات بمقدار 0.2 نقطة.

وكان معدل التضخّم في تركيا قد انخفض خلال أبريل للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 43.6 بالمئة على أساس سنوي، ولكنّ أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 2.39 بالمئة خلال شهر، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن التضخم في تركيا قد بلغ 50.5 بالمئة على أساس في شهر مارس، بعدما ارتفع إلى 85.5 بالمئة في أكتوبر.