وكانت الشركة قد سجلت أرباحا بقيمة 9.1 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق، و9.8 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022.

الأرباح التي جاءت أقوى من المتوقع جاءت في ذات السياق مع مجموعة من الأرباح التي تفوقت على توقعات المحللين لشركات منافسة في القطاع مثل bp وExxon Mobil وEquinor، حيث يواصل القطاع الاستفادة من الطلب القوي وتقلب الأسعار.

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي خلال الربع الأول أثر على أعمال الغاز المتكاملة لشركة شل، حيث تراجعت أرباح الوحدة بنسبة 18 بالمئة إلى 4.9 مليار دولار، ولكن تم تعويض ذلك على نطاق واسع من خلال قفزة في الأرباح بنسبة 139 بالمئة إلى 1.8 مليار دولار في وحدة الكيماويات والمنتجات المكررة.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت أسهم شل بنسبة 3.4 بالمئة في تداولات بورصة لندن.

شركة شل، أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم، قالت إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال ارتفع في الربع الأول بفضل زيادة وقت التشغيل في منشأتها العائمة "Prelude" قبالة سواحل أستراليا.

وحافظت الشركة على توزيعات أرباحها دون تغيير عند 0.2875 دولارًا للسهم الواحد، كما حافظت على استقرار معدل برنامج إعادة شراء أسهمها عند 4 مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، فالشركة أعادت شراء 19 مليار دولار من الأسهم منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير، أي ما يقرب من ضعف ما تم إعادة شراؤه في ما قبل الوباء 2019.

وقال جياكومو روميو المحلل في جيفريز في مذكرة إن شل أظهرت "أداء تشغيليًا قويًا في الربع عبر جميع الأقسام حيث لعبت تجارة النفط والغاز دورًا رئيسيًا".

الشركة البريطانية حافظت على خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2023 دون تغيير في نطاق يتراوح بين 23 و 27 مليار دولار.