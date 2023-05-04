وذكرت الشركة أنه عند إلغاء التأثير الموسمي لشهر رمضان من نتائج الأداء الربع السنوي، فإن الإيرادات الربعية تحقق نمواً بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي.

وحققت الشركة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت 126.9 مليون دولار خلال الربع الأول، بانخفاض بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بسبب تضخم أسعار السلع الأساسية وانخفاض أحجام المبيعات في شهر مارس بسبب التأثير الموسمي لشهر رمضان حسب بيان الشركة.

كما بلغ صافي الربح للربع الأول العائد لمساهمي الشركة الأم 58.1 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 19.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بعمليات الشركة خلال الربع الأول، أضافت أمريكانا للمطاعم 49 مطعماً جديداً لمجموعة مطاعمها، وفي 31 مارس 2023، وبلغ عدد مطاعم الشركة 2228 مطعماً، مع 63 مطعماً جديداً قيد الإنشاء، وتتوقع الإدارة افتتاح ما بين 250 إلى 300 مطعم جديد سنوياً على المدى المتوسط.

وفي 28 مارس 2023، عقدت أمريكانا للمطاعم اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح بقيمة 0.0123 دولار للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2022، حيث بلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن هذه الفترة 103.5 مليون دولار.

إدارة الشركة ترى أن السعودية تمثل فرصة جذابة لتوسعة مجموعة مطاعمها، وأن العراق يمثل بدوره فرصة كمنطقة جديدة لإنشاء مطاعمها. وبالنظر للأوضاع الاقتصادية المعاكسة حالياً في مصر، ستركز الشركة على تطوير عملياتها وموظفيها وخفض التكلفة.

وستواصل أمريكانا للمطاعم تطوير قدراتها الرقمية، وتحسين قنوات الإيرادات الخارجية، مع توسيع نطاق العلامات التجارية الجديدة بما في ذلك بيتزا هت السعودية وبيتس كوفي وومبي.

كما تتوقع الشركة تحسن هوامش الربح الإجمالية في النصف الثاني من عام 2023، مع تقليص المخزون الاستراتيجي تدريجياً ، كما تستهدف تحسين هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 250-300 نقطة أساس على المدى المتوسط.

وتتوقع الإدارة أن يكون التأثير السلبي لشهر رمضان على المبيعات في الربع الثاني من العام 2023 أقل نسبياً مما كان عليه في الربع الثاني من العام 2022، عندما حل الشهر الكريم بأكمله خلال هذه الفترة.