وأضافت الشركة في بيان الأربعاء، أن تأكيدها يأتي لتوضيح موقفها تجاه استثماراتها في مصر.

وفي عام 2021، تولت "الدار" أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العقاري المصري، من خلال الاستحواذ على شركة "سوديك"، وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد.

وبعد الاستحواذ، نجحت "سوديك"، التابعة لـ "الدار"، في تحقيق مبيعات مشاريع تطويرية بقيمة 21.3 مليار جنيه (نحو 690 مليون دولار) خلال عام 2022، ما يعادل نموا بنسبة 87 بالمئة على أساس سنوي، وفق بيان الشركة.

وبحسب البيان، يتماشى هذا النمو مع استراتيجية شركة "الدار"، والتي تهدف لتعزيز مكانة "سوديك" كشركة تطوير عقاري رائدة على المستوى الوطني، "ما يعكس الركائز المتينة والجذابة التي يتمتع بها السوق العقاري في مصر".

وأوضح البيان أن قيمة مبيعات "سوديك" والحجوزات على الوحدات السكنية خلال الربع الأول من 2023 قد بلغت 3.1 مليارات جنيه.

وبلغ حجم إيرادات "سوديك" المتراكمة للمشاريع التطويرية نحو 35 مليار جنيه مصري، كما تعمل الشركة على مضاعفة حجم محفظة الأراضي التابعة لها في مناطق مختلفة في مصر، منها غرب وشرق القاهرة، ومنطقة الساحل الشمالي.