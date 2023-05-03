وتأتي البيانات قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

ولكنّ أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 2.39 بالمئة خلال شهر، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن التضخم في تركيا قد بلغ 50.5 بالمئة على أساس في شهر مارس، بعدما ارتفع إلى 85.5 بالمئة في أكتوبر.

وهذا التباطؤ المستمر المعلن منذ شهر نوفمبر يشكل نبأ سارا للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يأمل في الفوز بولاية جديدة في 14 مايو بعد 20 عاما في السلطة.

ولكن مع وصول سعر العملة التركية صباح الأربعاء إلى 21.5 ليرة لليورو الواحد، فإن الشعور مختلف بين السكان، مما جعل سعر البصل وهو المكون الرئيسي في المطبخ الشعبي، مؤشرا على ارتفاع كلفة المعيشة.

ووصل سعر البصل إلى ذروة غير مسبوقة الى 30 ليرة تركية (1.50 دولار) للكيلوغرام الواحد.

وكلفة المعيشة تشكل أيضا تحديا لمرشح المعارضة والخصم الرئيسي لاردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو الذي يرأس تحالفا من ستة أحزاب ويحظى بنسبة تأييد جيدة في استطلاعات الرأي.