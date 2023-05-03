وكان معدل البطالة لشهر مارس في المنطقة أقل من توقعات رويترز التي أشارت لعدم تغير نسبة البطالة عن شهر فبراير عند 6.6 بالمئة.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 11.01 مليون في مارس من 11.131 مليون في فبراير.

كان سوق العمل في ألمانيا الأكثر شحا في العمالة مع انخفاض معدل البطالة إلى 2.8 بالمئة من 2.9 بالمئة في فبراير، وهو ما قد ساعد نقابات العمال الألمانية على التفاوض حول زيادات كبيرة في الأجور.

ومع ذلك، من المرجح أن يزيد رفع الأجور في ألمانيا وغيرها من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي لخفض التضخم والذي وصل في أبريل إلى سبعة بالمئة على أساس سنوي مقارنة بما يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة.

ومن المرجح أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع الخميس، وتشير توقعات الأسواق بأن يرفعها بمقدار 50 نقطة أساس.