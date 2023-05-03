وقالت المجموعة في بيان إنها سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 514 مليون درهم (حوالي 140 مليون دولار)، وزيادة بنسبة 34 بالمئة في صافي الأرباح بالمقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 255 مليون درهم (نحو 69.5 مليون دولار).

وأرجعت المجموعة نمو الإيرادات إلى الزيادة المستمرة في مستويات الإشغال والنسبة العالية للاحتفاظ بالعملاء، فقد استمرت الزيادة في معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية للربع الخامس على التوالي حيث بلغت 87 بالمئة، وزيادة بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وأوضحت تيكوم أنها سجلت نموّاً قوياً في التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية لتصل إلى 359 مليون درهم، بزيادة قدرها 44 بالمئة، مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

وقررت المجموعة توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح التي تم دفعها للمساهمين للنصف الثاني من عام 2022 إلى 400 مليون درهم.

أبرز الإنجازات التشغيلية

خلال الربع الأول من عام 2023، شهدت مجموعة تيكوم العديد من الإنجازات التشغيلية، وأبرزها:

• إعلان شركة الأدوية العالمية أسترازينيكا نيتها الانتقال إلى مجمع دبي للعلوم مع إنشاء مكاتب مستدامة جديدة قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP28.

• إطلاق النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة بنجاح، والذي سجل نموّاً في حجم طلبات تأكيد الحضور بنسبة 55 بالمئة مقارنة بتلك المسجّلة خلال أسبوع الموضة العربي الذي نُظِّم في مارس 2022.

• افتتاح الفرع الإقليمي الأول لجامعة "إي إم نورماندي" الفرنسية لإدارة الأعمال في مجمّع دبي للمعرفة.

• افتتاح أول مصنع من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، تحت اسم "ثرايف" في مدينة دبي الصناعية.

• إعلان مجموعة "سيلفر لاين جيت" إحدى أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الحليب والمنتجات ذات الصلة في المنطقة، عن إنشاء مصنع بقيمة استثمارية تبلغ 200 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات ومبادرة "اصنع في الإمارات".

• شركة الخياط للاستثمار تضع حجر الأساس لتشييد أكبر مركز توزيع وإيفاء طلبات تؤسسه الشركة في مدينة دبي الصناعية.