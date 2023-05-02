ولمواكبة هذه الطفرة السياحية، أكد الرئيسُ التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن أسطول الشركة سيشهد إضافة 17 طائرة جديدة هذا العام لمواكبة النمو القوي في الطلب بالمنطقة، لتضاف إلى 19 طائرة جديدة تم إضافتها خلال 2022.

كما قال الغيث إن الشركة أضافت حديثا 12 وجهة طيران جديدة لتوسع قاعدة انتشارها وتساهم في إيفاد سياح جدد للإمارة خصوصا والدولة عموما، كما تخطط الشركة لإضافة وجهات جديدة خلال هذا الصيف.

وكانت أرباح الشركة خلال 2022 قد قفزت بنسبة 43 بالمئة إلى 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، مسجلة أعلى أرباح في تاريخها.