تمكنت شركة فلاي دبي من تحقيق استفادة كبيرة من الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة بالإمارات خلال ، ولأخذ صورة من هذه الطفرة، تمكنت فنادق الدولة خلال 2022 من استقبال 25 مليون نزيل، بزيادة 30 بالمئة عن 2021، كما ارتفعت عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة، بنمو 18 بالمئة عن 2021.
ولمواكبة هذه الطفرة السياحية، أكد الرئيسُ التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن أسطول الشركة سيشهد إضافة 17 طائرة جديدة هذا العام لمواكبة النمو القوي في الطلب بالمنطقة، لتضاف إلى 19 طائرة جديدة تم إضافتها خلال 2022.
كما قال الغيث إن الشركة أضافت حديثا 12 وجهة طيران جديدة لتوسع قاعدة انتشارها وتساهم في إيفاد سياح جدد للإمارة خصوصا والدولة عموما، كما تخطط الشركة لإضافة وجهات جديدة خلال هذا الصيف.
وكانت أرباح الشركة خلال 2022 قد قفزت بنسبة 43 بالمئة إلى 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، مسجلة أعلى أرباح في تاريخها.
واستفادت الشركة من النمو الكبير في إيراداتها التي قفزت بنحو 72 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بفضل تعافي الطلب على السفر، مع انحسار المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.
وقالت "فلاي دبي" إن عدد المسافرين الذين نقلتهم العام الماضي، ارتفع إلى 10.6 ملين مسافر، بزيادة 89 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ولمواكبة الزيادة في الطلب على السفر، عينت الشركة 1300 موظف جديد في 2022، "في أكبر عملية توظيف بالشركة خلال عام واحد"